Air-e reporta que 8 de cada 10 usuarios mantuvieron o redujeron su consumo de energía en septiembre

Las directivas de la Edeq reiteraron la invitación a los quindianos a continuar ahorrando energía. Foto de Archivo / Edeq Quindío

Pese a las altas temperaturas registradas en septiembre, Air-e Intervenida aseguró que ocho de cada diez usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira mantuvieron o redujeron su consumo de energía. La empresa destacó que 1,2 millones de usuarios tuvieron este comportamiento durante el mes.

El anuncio se conoce en medio de las inquietudes por la aplicación del programa de ahorro de energía establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que contempla incentivos y cobros adicionales según el consumo individual.

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La medida establece que quienes consuman menos del 90 % de su meta pueden acceder a incentivos, mientras que superar el 110 % puede generar un cobro adicional sobre la energía que exceda ese límite. Entre ambos porcentajes no se aplica recargo ni beneficio.

La publicación de Air-e se produce después de que terminara la etapa pedagógica del programa. Desde octubre, los resultados de consumo pueden tener efectos económicos en la factura, en medio de cuestionamientos de usuarios por la información recibida sobre sus metas individuales.