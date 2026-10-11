Incautan 100.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en el Magdalena

100.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando fue incautado por la Policía Nacional. Foto: video Policía Nacional

Un cargamento de 100.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando fue incautado por la Policía Nacional en carreteras del Magdalena, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

El procedimiento se realizó en la vía Río Ariguaní–Ye de Ciénaga, a la altura del sector de Julio Zawady. La mercancía era transportada en un camión de servicio público y estaría avaluada en 965 millones de pesos.

Durante el operativo fue capturada una persona por el presunto delito de favorecimiento y facilitación del contrabando. El implicado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La incautación hace parte de los controles viales dirigidos a combatir el transporte de mercancías ilegales. La publicación oficial del procedimiento y los detalles adicionales del caso están pendientes de corroboración independiente.