Capturan a hombre señalado de agredir a su pareja e hija e intimidarlas con un arma artesanal
El hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar
La Policía Nacional capturó a un hombre en la localidad de Engativá, en Bogotá, señalado de agredir física y verbalmente a su pareja sentimental y de presuntamente intimidarla con un arma de fuego.
Según las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Florencia, donde una mujer llegó junto con su hija al CAI Quirigua para pedir ayuda y denunciar las agresiones de las que habría sido víctima por parte de su compañero sentimental.
Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron en un bolso negro una pistola de fabricación artesanal y un cartucho. El hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...