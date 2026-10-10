Colombia busca impulsar el agroturismo para generar ingresos a pequeños productores

Colombia busca impulsar el agroturismo como una alternativa para diversificar los ingresos de los pequeños productores rurales. La propuesta fue abordada durante una reunión en Madrid, España, entre el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, y la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona.

Según explicó el ministro, el encuentro permitió explorar la posibilidad de implementar en Colombia la Ley de Agroturismo, con el propósito de que pequeños productores de café, flores y cacao puedan adaptar sus parcelas y fincas para recibir visitantes y desarrollar actividades turísticas.

“Si las unimos no solo podremos crear más oportunidades en el campo, sino mostrar la autenticidad de lo que somos y cómo se conecta con vivencias y experiencias”, señaló Natalia Bayona, al referirse a la relación entre la agricultura y el turismo.

La iniciativa busca generar oportunidades económicas en las zonas rurales y conectar a los visitantes con las actividades productivas y las experiencias del campo colombiano.

Por otra parte, el ministro indicó que durante su visita a España también adelanta gestiones para obtener recursos no reembolsables destinados a los programas de la Patria Milagro y del Agro Milagro.