¿Cómo consultar y descargar el certificado de antecedentes judiciales? Paso a paso y link oficial

Certificado, imagen de referencia, con el logo de la Policía Nacional

Al ser contratado laboralmente en cualquier tipo de empresa, generalmente le solicitan el certificado de antecedentes judiciales, en el que se especifica si ha sido reportado por algún delito o falta al código penal.

En caso de tener alguna de estas faltas, deberá cumplir con el proceso judicial y esperar la sentencia de un juez, quedando con el registro correspondiente del antecedente judicial o penal.

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Si por el contrario no tiene ningún antecedente el documento lo certificará como libre de responsabilidades judiciales con el Estado, mientras que en caso de sí tenerlos deberá cumplir con el proceso judicial y esperar la sentencia de un juez, quedando con el registro correspondiente del antecedente judicial o penal.

Según la Policía Nacional, este trámite se realiza “conforme a lo establecido en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012, donde los ciudadanos pueden conocer su información judicial personal”, según explica la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cómo consultar y descargar el certificado de antecedentes judiciales?

En el país, se debe recordar, no es solo una entidad del Estado la que se encarga de tramitarle a los ciudadanos este tipo de documentación legal.

La Policía Nacional, la Procuraduría y la Cancillería son las entidades colombianas que permiten realizar este trámite a través de sus respectivas páginas web.

Policía Nacional

En el caso de la Policía, debería ingresas al siguiente link inicialmente : https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

debería ingresas al siguiente link inicialmente Para hacer el trámite con el Policía deberá aceptar la debida Política de Tratamiento de Datos.

Diligencie sus datos personales correctamente (tipo de documento, número de cédula de ciudadanía) y digite el texto de seguridad.

(tipo de documento, número de cédula de ciudadanía) y digite el texto de seguridad. Allí le saldrá si tiene o no tiene antecedentes judiciales y por último, podrá imprimir o descargar el certificado.

Procuraduría General de la Nación

En el caso de la Procuraduría (que son los antecedentes disciplinarios) podrá hacerlo en esta página: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Consulta-de-Antecedentes.aspx

podrá hacerlo en esta página: Digite los datos que le pide la página: tipo de identificación, número de identificación, y responda la pregunta de seguirdad que le arroja la página.

Haga clic en consultar.

Una vez realizado este proceso, la página le dirá si usted cuenta o no con antecedentes.

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Cancillería

Y en el caso de la Cancillería en este enlace: https://www.cancilleria.gov.co/tt_ss/constancia-antecedentes-judiciales

en este enlace: Acá se trata de una constancia: “ testimonio escrito del cónsul referido a la información de antecedentes judiciales del connacional solicitante, conforme la información que es posible consultar en la base de datos de la Policía Nacional”.

testimonio escrito del cónsul referido a la información de antecedentes judiciales del connacional solicitante, conforme la información que es posible consultar en la base de datos de la Policía Nacional”. Esto sería en el caso de ciudadanos que residan en el exterior.

En este link puede hacer el trámite de solicitud refiriendo a su respectivo cónsul: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitudAntecedentes.xhtml

Se debe resaltar que este proceso es completamente gratuito.