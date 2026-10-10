Santa Marta, entre las ciudades más expuestas a El Niño: así se prepara para afrontar sus efectos

Tras la declaratoria del fenómeno de El Niño, Essmar monitorea sus fuentes de abastecimiento y prepara alternativas de agua en Santa Marta. Foto: ESSMAR

Santa Marta está entre las ciudades capitales con mayores puntajes de exposición al riesgo frente al fenómeno de El Niño, según un análisis de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). El panorama cobra relevancia luego de que el IDEAM declarara oficialmente el fenómeno en Colombia el pasado 8 de octubre.

En conversación con Caracol Radio, el gerente de Essmar, David Millán, explicó que la empresa prepara alternativas ante una posible reducción en la disponibilidad de agua, mientras monitorea diariamente la producción de los ríos y los pozos que abastecen a la ciudad.

Essmar advierte cambios en la producción de agua

Millán reveló que durante septiembre se registró una tendencia descendente en la producción, con niveles que llegaron a ubicarse entre 750 y 800 litros por segundo. Sin embargo, las lluvias recientes permitieron una recuperación temporal hasta alcanzar entre 1.200 y 1.230 litros por segundo.

“Sabemos que la temporada de lluvias de octubre pasa y ya viene la parte dura del fenómeno de El Niño. Creemos que esa curva va a seguir siendo descendente”, manifestó el gerente.

Entre las alternativas contempladas están mejorar la captación de los ríos Gaira, Piedras y Manzanares, fortalecer la producción de los pozos y evaluar otras opciones de suministro de agua, como la posibilida de traer agua de otras ciudades, como Barranquilla o Cartagena, en caso de disminución de disponibilidad de agua.

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Cinco carrotanques se sumarán a la flota de Essmar

El gerente también confirmó que la empresa incorporará cinco carrotanques, tras compromisos adquiridos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según explicó, dos vehículos vienen desde Buenaventura, uno será trasladado desde Bogotá y otros dos se encuentran en Malambo.

“Son cinco carrotanques que se suman a nuestra flota para tener mayor capacidad”, señaló Millán.

La llegada de estos vehículos busca fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales dificultades en el abastecimiento, mientras Santa Marta se prepara para los posibles efectos de El Niño y la reducción de las precipitaciones.