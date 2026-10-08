ESSMAR contempla traer agua de Cartagena ante eventual reducción del abastecimiento en Santa Marta

El gerente fue citado al Concejo para explicar las medidas frente al Fenómeno de El Niño y revel{o como traería agua desde Cartagena. Foto: Alcaldía/Consejo

El gerente de ESSMAR, David Millán, explicó ante el Concejo las medidas para enfrentar el Fenómeno de El Niño y, en diálogo con Caracol Radio, detalló la posibilidad de traer agua potable desde Cartagena como alternativa de contingencia.

Millán señaló que la posibilidad de recibir agua desde Cartagena hace parte de las alternativas que se están preparando, pero aclaró que no existe una decisión tomada para realizar este traslado.

“Lo de Cartagena es una conversación que inicié con el gerente de Aguas de Cartagena y le dije: ‘Oye, si Santa Marta llega a necesitar agua, ¿tú me entregas agua?’. Y me dijo: ‘Sí, te entrego toda el agua’. Y empezamos a preparar la logística”, explicó.

La operación, de ser necesaria, contempla el traslado de agua potable mediante un buque de la Armada Nacional. También se articula la participación de Aguas de Cartagena, ESSMAR, Cenit, Ecopetrol y la Sociedad Portuaria.

“Entre la Armada, Aguas de Cartagena, la ESSMAR, Cenit y Ecopetrol, que nos facilitaría el combustible, y la Sociedad Portuaria, que nos facilitaría la ventana en el muelle para el atraque del buque con el agua, pues estamos articulándonos para poder hacer posible esta solución si se llega a necesitar”, señaló.

Millán explicó que la preparación busca contar con alternativas ante el comportamiento que puedan tener las fuentes de abastecimiento durante los próximos meses, ya que asegura debe estar preparado para todo la ciudad, ante efectos de El Niño.

ESSMAR refuerza abastecimiento con cinco carrotanques

La empresa también trabaja en otras medidas frente a una eventual reducción de la oferta de agua. Millán indicó que ESSMAR hace seguimiento diario a los ríos y pozos y que en septiembre la producción llegó a ubicarse entre 750 y 800 litros por segundo.

Las lluvias recientes permitieron recuperar temporalmente la producción hasta niveles de entre 1.200 y 1.230 litros por segundo, aunque el gerente advirtió que esta tendencia podría cambiar después de octubre.

“Sabemos que la temporada de lluvias de octubre pasa y ya viene la parte dura del fenómeno del Niño, y creemos que esa curva va a seguir siendo descendente. Entonces, por eso es que estamos preparando diferentes alternativas”, explicó.

Entre esas medidas está el refuerzo de la flota de carrotanques. Cinco vehículos se sumarán a la capacidad de distribución, dos llegarán desde Buenaventura, uno desde Bogotá y otros dos se encuentran en Malambo.

“Son cinco carrotanques que se suman a nuestra flota para tener mayor capacidad”, confirmó Millán, quien agregó que ESSMAR busca mantenerlos durante varios meses en Santa Marta ante la demanda que también tienen otras ciudades.