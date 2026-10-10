Fuerza Pública refuerza operaciones de seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Foto: Fuerzas Militares

La Fuerza Pública fortalece las operaciones de vigilancia, control y seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena, con capacidades marítimas, aéreas y terrestres, según informó este sábado 10 de octubre de 2026 las Fuerzas Militares de Colombia.

El anuncio se conoce después de varios meses de medidas para reforzar la seguridad en este complejo lagunar. En julio, fue activada una base militar transitoria en Puebloviejo con 36 soldados para realizar patrullajes y fortalecer el control territorial.

Además, se han efectuado patrullaje militar desde mayo en la Ciénaga Grande, tras compromisos adquiridos en un consejo de seguridad ministerial.

Con estas operaciones, las autoridades buscan contrarrestar actividades ilícitas, proteger a las comunidades y brindar condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades económicas de la zona.