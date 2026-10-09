Renunció gerente del Acueducto de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez

Bucaramanga

Juan Carlos Suárez Muñoz, gerente del Acueducto de Bucaramanga, una de las compañías de mayor solidez en Santander, presentó su carta de renuncia ante la junta directiva de la compañía en un hecho que para un sector de la opinión pública se esperaba desde hacía algunas semanas.

La dimisión del gerente viene precedida por la renuncia de Juan Felipe Montoya Muñoz, presidente de la junta directiva de la empresa por razones que nunca fueron precisadas.

En su momento, también renunció Reynaldo D’Silva Uribe por su designación como viceministro de Vivienda en el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Juan Carlos Suárez Muñoz es Ingeniero Civil con especializaciones en Gerencia de Finanzas, Gerencia de PYMES del Agua, y en Operación y Mantenimiento de Acueductos Urbanos. Posee una Maestría en Ciencias Económicas. Cuando asumió el cargo, al final de 2024, estaba cursando un Doctorado en Dirección de Proyectos.