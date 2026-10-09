Profesores y sindicatos del Tolima se sumarán a las protestas del 14 de octubre. Foto: suministrada. / Archivo Caracol Radio

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Sindicato de Maestros del Tolima, Jessiel Melendro, anunció que los profesores, estudiantes y sectores sindicales del departamento se sumarán a la jornada de protesta convocada contra las decisiones y posturas del presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el dirigente sindical, entre los principales motivos para protestar se encuentran la supuesta intención del Gobierno nacional de privatizar la educación pública y el decreto que reglamenta la protesta social.

“Es la intención de privatizar la educación pública, que es lo que nosotros hemos defendido todos estos 85 años que tiene de historia nuestra organización sindical. Desde que se creó, ha sido nuestra bandera la educación pública. Vemos que se quiere privatizar con decisiones de algunos decretos que ya se han expedido, como el 074 y otros que tienen que ver con nuestra labor”, aseveró Melendro.

Con relación a la protesta social, los profesores manifestaron su preocupación por la reglamentación de este derecho constitucional a través de un decreto que estaría listo para la firma del presidente de la República.

“Lo vemos con el fin de restringir una manera de manifestarnos nosotros como sindicatos. Lo que pasa es que ponen algunos puntos, como que no se puede pasar donde haya establecimientos comerciales, y en Ibagué por donde marchamos siempre hay esos negocios. Entonces, nos tocaría tener una ruta muy diferente y nos marginaría a otra parte donde no podemos hacer lo que siempre hemos hecho”, acotó.

Se refiere a la tradicional ruta de las marchas en Ibagué, que inicia en la calle 37 con carrera Quinta y asciende por el mismo corredor hasta la calle 11, frente a la Gobernación del Tolima. Esa será la ruta implementada en la marcha del 14 de octubre.

A la jornada, además de los profesores, se sumarán los estudiantes de la Universidad del Tolima y aprendices del SENA Tolima.