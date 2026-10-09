Ibagué llegó a 76 fallecidos en accidentes de tránsito tras la muerte de una motociclista

Tolima

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de una persona en las vías de Ibagué. Sobre las 5:00 de la mañana de este viernes se presentó un siniestro en la carrera Quinta con calle 80, donde murió una mujer y otra más resultó herida, luego de que perdieran el control de la motocicleta en la que se movilizaban.

La víctima mortal fue identificada como Nicole Valentina Bernal, quien murió en el lugar de los hechos debido al fuerte choque de su cuerpo contra el asfalto, que se encontraba mojado por las lluvias.

La hipótesis inicial señala una posible pérdida de control del vehículo. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y obtener información adicional que permita avanzar en la investigación.

“Hoy tenemos que lamentar una nueva tragedia en las vías de Ibagué. No podemos seguir perdiendo vidas por imprudencias ni permitir que la velocidad y las malas decisiones terminen apagando sueños, destruyendo familias y dejando vacíos que nunca se podrán llenar”, indicó Camilo Martínez, secretario de Movilidad.

Nicole Valentina se convirtió en la víctima número 76 que dejan los accidentes de tránsito en Ibagué en lo corrido de 2026. Esta cifra preocupa a las autoridades de tránsito, pues la mayoría de los casos guardan relación con el exceso de velocidad.

“Seguiremos fortaleciendo los controles, la prevención y la presencia de nuestros agentes en las calles, pero necesitamos que cada conductor asuma su responsabilidad. No podemos normalizar estas tragedias. Respetar las normas de tránsito, conducir con prudencia y proteger a los demás actores viales es un compromiso que no admite excusas”, concluyó el funcionario.