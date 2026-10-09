Policías repelieron atentado y capturaron a uno de los atacantes en Rioblanco, Tolima

Tolima

En la tarde de este jueves 8 de octubre, dos policías fueron víctimas de un atentado con armas de fuego en pleno casco urbano del municipio de Rioblanco, sur del Tolima. Los uniformados alcanzaron a repeler el ataque, hirieron a uno de los atacantes y luego lo capturaron.

Caracol Radio pudo establecer que los uniformados fueron atacados mientras realizaban labores de registro y verificación de antecedentes en vía pública. Por lo menos dos hombres en motocicleta los abordaron y les dispararon, pero la reacción de los policías les permitió resguardarse y responder al fuego.

En el cruce de disparos, uno de los atacantes fue herido por los policías en una pierna, mientras que el otro alcanzó a escapar en la motocicleta. El herido fue capturado, llevado a un centro médico y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tentativa de homicidio.

Las primeras versiones apuntan a un ataque del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, que hace presencia en el sur del Tolima y ha perpetrado múltiples ataques contra la fuerza pública en el último tiempo. El hombre capturado sería oriundo del Cauca y, al parecer, habría sido reclutado por este grupo armado en ese departamento.

A esta hora, en Rioblanco, las autoridades avanzan en la búsqueda de los demás participantes en el atentado, mientras el reporte preliminar indica que los uniformados atacados resultaron ilesos.