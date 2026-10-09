Presidente Abelardo de la Espriella oficializó decreto para modernización de puertos

Desde Cartagena, el presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles sobre el nuevo Decreto para la Modernización de los Puertos en Colombia, y aseguró que en su Gobierno habrá protección a las concesiones y empresarios que realicen inversión en el país.

Durante su intervención, el mandatario señaló que uno de los objetivos de su administración es recuperar la confianza del sector privado y promover nuevas inversiones como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo económico nacional.

De la Espriella afirmó que su Gobierno buscará mantener una relación cercana con los empresarios y establecer reglas claras para quienes participen en proyectos de infraestructura y desarrollo. En ese sentido, advirtió que las compañías que inviertan en Colombia contarán con garantías, mientras que aquellas que incumplan sus obligaciones contractuales deberán responder ante las autoridades.

El jefe de Estado también manifestó que la Nación respetará los compromisos adquiridos con los inversionistas y exigirá, bajo los mismos criterios, el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos.

Según explicó, la política del Gobierno en esta materia estará orientada por el cumplimiento de los acuerdos, sin que las diferencias ideológicas o políticas interfieran en las decisiones relacionadas con el desarrollo del país.

Otro de los puntos centrales del decreto será el fortalecimiento de la competitividad de las terminales marítimas colombianas. Para ello, el presidente destacó la necesidad de mejorar las conexiones terrestres y marítimas que permiten el ingreso y la movilización de mercancías.

De acuerdo con el mandatario, la modernización de los puertos no puede limitarse a la incorporación de nuevas tecnologías o a la ampliación de la capacidad operativa de las terminales. También requiere condiciones adecuadas en los canales de acceso para facilitar la llegada de embarcaciones de mayor calado.

En ese contexto, planteó la necesidad de articular carreteras, ferrocarriles, ríos navegables, terminales portuarias y centros de producción, de manera que funcionen de forma coordinada dentro de una misma red logística.

La apuesta, según lo expuesto por el presidente en Cartagena, es mejorar las condiciones para el transporte de carga y fortalecer la capacidad de los puertos colombianos para responder a las necesidades del comercio.