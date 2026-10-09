Cartagena ofrece $50 millones de recompensa por cuatro sospechosos de atracos en manada

La Alcaldía de Cartagena anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicar y capturar a cuatro personas señaladas de presuntamente participar en los denominados atracos en manada, hechos que han generado preocupación entre los ciudadanos tras la difusión de videos en redes sociales.

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El anuncio fue realizado este viernes 9 de octubre por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien pidió la colaboración de la ciudadanía para avanzar en las investigaciones e identificar a los sospechosos, conocidos con los alias de ‘Rika’, ‘Kleiver’, ‘Chino’ y ‘Farid’.

De acuerdo con los reportes conocidos, algunos de estos casos se han registrado en sectores como Barrio España, Escallón Villa y Olaya Herrera. En los videos difundidos se observa a grupos de hombres que se movilizan en motocicletas y que, presuntamente, rodean e intimidan a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

Ante esta situación, el mandatario distrital invitó a quienes tengan información relevante a suministrarla a través de los canales oficiales de las autoridades, con las garantías de reserva correspondientes.

La Administración distrital indicó que la Policía Metropolitana de Cartagena, la Infantería de Marina y otras autoridades competentes mantienen la coordinación para esclarecer los hechos y fortalecer las acciones de seguridad en los barrios y corregimientos de la ciudad.

Las autoridades buscan establecer la responsabilidad de los señalados y avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes. Los mecanismos específicos para acceder a la recompensa deberán ser confirmados por las entidades competentes.