Más de 1.200 soldados reforzarán la seguridad vial en Santander durante el receso escolar

Más de 1.200 soldados de la Quinta Brigada estarán desplegados en las carreteras durante el último fin de semana del receso escolar. El Ejército anunció más de 20 puestos de control en corredores principales y vías secundarias para acompañar a los viajeros.

El operativo cubrirá Santander, el sur del Cesar, Yondó, en Antioquia, y los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander. La presencia militar se mantendrá hasta el martes 13 de octubre, como parte del Plan Viaje Seguro.

Los puestos de control estarán orientados a prevenir riesgos durante los desplazamientos. Según la Quinta Brigada, los soldados realizarán labores de acompañamiento y control territorial para contribuir a la seguridad de conductores, pasajeros y otros usuarios de las vías.

El teniente coronel Fabio Andrés Cruz Barrera, oficial de Planes Futuros de la Quinta Brigada, señaló que las unidades desarrollan operaciones para fortalecer la seguridad de la población civil. “Invitamos a propios y visitantes a que aprovechen esta oferta turística de esta gran región y bello departamento de Santander”, afirmó.

El Ejército también pidió denunciar casos de extorsión y secuestro. Cruz Barrera recordó que los ciudadanos pueden reportar estos delitos a través de la línea 147. Para información relacionada con terrorismo está habilitada la línea 107.

La Quinta Brigada recomendó a los viajeros respetar las normas de tránsito y comunicar a las autoridades cualquier situación que pueda poner en riesgo su seguridad.