Procuraduría formula cargos a agente en Santander que habría pedido dinero y favores sexuales

La Procuraduría formuló cargos contra un contratista con funciones de agente de tránsito en Santander que habría exigido dinero y propuesto favores sexuales a una conductora. El investigado es Omar Quesada Rueda y los hechos corresponden a 2025.

Según el organismo de control, la mujer transitaba por el Anillo Vial, en sentido Girón–Floridablanca, cuando fue requerida en un retén. Allí, Quesada le impuso un comparendo y le habría exigido dinero a cambio de no inmovilizar el vehículo.

La propuesta de favores sexuales habría ocurrido después de imponer el comparendo. La Procuraduría señala que el contratista le habría ofrecido dejar sin efecto la medida si accedía a esa solicitud. La conductora rechazó la propuesta y puso lo ocurrido en conocimiento de las autoridades.

El organismo investiga el presunto uso indebido de las funciones de Quesada: habría condicionado las decisiones sobre el vehículo y el comparendo a obtener dinero o favores sexuales de la ciudadana.

Con las pruebas recaudadas, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. Esto significa que el señalamiento disciplinario plantea que el contratista habría actuado de manera intencional.

El pliego de cargos es una etapa del proceso disciplinario. Quesada podrá ejercer su defensa y la Procuraduría deberá determinar si es responsable de los hechos que le atribuye.