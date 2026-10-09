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09 oct 2026 Actualizado 22:31

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Estoy comprometida con las historias que hay en Colombia: Natalia Reyes sobre la serie ‘Palacio’

Natalia Reyes entregó detalles sobre la nueva serie de Netflix.

Estoy comprometida con las historias que hay en Colombia: Natalia Reyes

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Adriana Medina

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En los micrófonos de Dos Puntos, Natalia Reyes actriz colombiana con gran trayectoria a nivel nacional y internacional, ha participado en producciones como ‘Terminator Dark Fate’ y en la telenovela colombiana ‘Lady, la vendedora de rosas’ entre las más famosas que ha protagonizado.

En esta ocasión habla sobre la nueva serie que estrena Netflix este 6 de noviembre sobre la toma del palacio, comenta que la serie esta revelando todas esas preguntas que aún siguen estando abiertas 40 años después.

“Estoy muy comprometida realmente pues como con las historias que hay en Colombia, en nuestro país, que siento que hemos estado obviamente muy permeados por historias que vienen de afuera, pero tenemos unas historias lo suficientemente necesarias, urgentes, que tenemos que contar y poder además contar esta historia tan dolorosa cuando fue la toma del palacio”. confirmó.

Natalia Reyes, no solo esta comprometida en su trabajo como actriz, sino también en su faceta, también muy exitosa, como productora.

Esta serie, cuenta con un elenco bastante reconocido como lo es Santiago Alarcón, Robinson Díaz y por supuesto Natalia Reyes.

Escuche la entrevista completa:

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