Muerte de Juan Carlos Vives Menotti genera reacciones en la política nacional

La muerte de Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior, ha generado reacciones entre dirigentes políticos del país. El exmandatario falleció el jueves 8 de octubre en Bogotá, a los 69 años.

El presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de quien recordó como su amigo y destacó sus cualidades personales y su aporte a la política colombiana.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe expresó su tristeza por la partida de Vives Menotti, a quien recordó como un noble amigo y exgobernador del Magdalena.

También se pronunció el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien destacó la trayectoria del exgobernador y la huella que dejó en la historia institucional del Magdalena y del país.

¿Cuándo serán las exequias de Juan Carlos Vives Menotti?

La ceremonia religiosa se realizará este sábado 10 de octubre, a la 1:30 de la tarde, en la parroquia Cristo Rey, ubicada en la calle 98 No. 18-23, en Bogotá.

Posteriormente, sus restos serán trasladados al Jardín Parque Cementerio Los Olivos, en el kilómetro 1,7 de la vía Bogotá-Siberia, donde se llevará a cabo la cremación