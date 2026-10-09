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09 oct 2026 Actualizado 22:56

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Muerte de Juan Carlos Vives Menotti genera reacciones en la política nacional

El fallecimiento del exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior generó mensajes de condolencia de figuras políticas nacionales. Sus exequias se realizarán este sábado en Bogotá.

Muerte de Juan Carlos Vives Menotti genera reacciones en la política nacional. Foto: Redes Sociales

Muerte de Juan Carlos Vives Menotti genera reacciones en la política nacional. Foto: Redes Sociales

Muerte de Juan Carlos Vives Menotti genera reacciones en la política nacional. Foto: Redes Sociales

David Echavez

Santa Marta
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La muerte de Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior, ha generado reacciones entre dirigentes políticos del país. El exmandatario falleció el jueves 8 de octubre en Bogotá, a los 69 años.

El presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de quien recordó como su amigo y destacó sus cualidades personales y su aporte a la política colombiana.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe expresó su tristeza por la partida de Vives Menotti, a quien recordó como un noble amigo y exgobernador del Magdalena.

También se pronunció el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien destacó la trayectoria del exgobernador y la huella que dejó en la historia institucional del Magdalena y del país.

¿Cuándo serán las exequias de Juan Carlos Vives Menotti?

La ceremonia religiosa se realizará este sábado 10 de octubre, a la 1:30 de la tarde, en la parroquia Cristo Rey, ubicada en la calle 98 No. 18-23, en Bogotá.

Posteriormente, sus restos serán trasladados al Jardín Parque Cementerio Los Olivos, en el kilómetro 1,7 de la vía Bogotá-Siberia, donde se llevará a cabo la cremación

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