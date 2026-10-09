Autoridades en Pasto mantienen alerta ante el hallazgo de explosivos

Pasto-Nariño

Una verdadera tragedia se logró evitar por parte de las autoridades en Pasto, al ubicar un automotor que en su interior llevaba dos cilindros 100 libras, acondicionados con sistemas de propulsión y activación, además de 23 dispositivos explosivos improvisados, conocidos como tatucos.

Entre los elementos incautados también se encontraron una batería de motocicleta de 12 voltios y aproximadamente 20 metros de cable dúplex, utilizados para sistemas de activación.

De acuerdo con la valoración preliminar, uno de los elementos explosivos tendría una capacidad potencial de afectación de aproximadamente 400 metros a la redonda.

El automotor presentaba una placa falsa en su parte delantera informó la Policía Nacional.

Dos personas fueron capturadas por este hecho y dejadas a disposición de la Fiscalía. De manera preliminar se estableció que el material explosivo incautado pertenece presuntamente a la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

Este hecho y recientes episodios en la ciudad han obligado a las autoridades a reforzar las labores de inteligencia y vigilancia en sectores estratégicos.