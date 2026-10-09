Consejo de Estado mantiene suspensión de elección de Winsner Sandoval por curul afro

Caracol Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado mantuvo en firme la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez como representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente, tras resolver el recurso de reposición presentado por su defensa.

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta en un auto del 8 de octubre de 2026, con el que la corporación confirmó la medida cautelar decretada inicialmente en agosto, mientras avanza el proceso que busca definir de fondo la legalidad de la elección.

El caso está relacionado con la forma en que el Consejo Nacional Electoral, CNE, asignó la segunda curul afro al Partido Demócrata Colombiano. Según el Consejo de Estado, esa lista obtuvo 72.241 votos, por debajo del umbral de 78.915,45, equivalente al 30 % del cociente electoral.

En ese sentido, el alto tribunal sostuvo que el umbral es una condición previa para participar en el reparto de las curules y que no podía acudirse a la figura de los residuos para asignar el escaño a una lista que no alcanzó esa votación mínima.

La corporación también señaló que la excepción que permite repartir las curules entre todas las listas opera únicamente cuando ninguna supera el umbral. En este caso, la lista del Consejo Comunitario El Naranjo obtuvo 159.387 votos y sí superó la barrera establecida.

Por ahora, la decisión no constituye un fallo definitivo sobre la elección de Sandoval. La suspensión es provisional y el Consejo de Estado deberá resolver posteriormente la demanda de nulidad electoral