A la cárcel hombre señalado de abusar sexualmente de una adulta mayor en San Vicente de Chucurí. Foto: Policía

Bucaramanga

Tras el hecho violento que se presentó en el municipio de San Vicente de Chucurí en donde un hombre habría abusado sexualmente de una adulta mayor de 70 años, la Policía logró la captura de quien sería responsable de este hecho.

El alcalde Oscar Sanmiguel confirmó que en las últimas horas se desarrolló la audiencia de la legalización de la captura y el hombre aceptó los cargos por los que fue enviado a prisión.

“Se adelantó la audiencia de legalización, y la buena noticia, en medio de esta tragedia, es que ha aceptado cargos. Es decir, el trabajo eficiente de todas las autoridades para dar no solamente captura, sino llevar a cabo una implacable investigación y captura de este delincuente para ponerlo a disposición de la justicia. Hoy se legalizó, aceptó cargos y se le dictó medida de aseguramiento intramural”, indicó el alcalde Sanmiguel.

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para que se prendan las alarmas ante cualquier hecho violento que pueda generar alteraciones a la seguridad y a la tranquilidad de la población en el municipio y se denuncie cualquier irregularidad que se presente.

“Nosotros seguimos acompañando, seguimos exigiendo resultados, pero necesitamos mucho de la ciudadanía para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, enfatizó el mandatario.