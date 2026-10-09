Uno de los capturados por sicariato en Barbosa, Santander aceptó cargos

Bucaramanga

Durante una de las primeras audiencias por el atentado perpetrado por sicarios, un hecho ocurrido el lunes 5 de octubre en Barbosa, Santander, Anderson Gabriel Hidalgo Reyes, aceptó los cargos que le imputaron.

Este sujeto y otro identificado como Janer David Vargas Benavides fueron capturados horas después del crimen del empresario Yesid Camacho Torres y la muerte por una bala perdida de Margot Pacheco Lagos, una dama que se encontraba de casualidad en el lugar de la agresión.

Durante el recuento de los hechos que precedieron al atentado, se conoció que uno de los capturados se registró el primero de octubre en un hotel de Barbosa. Luego, se produjo el encuentro con la otra persona.

Los dos sujetos se dedicaron a reconocer los movimientos de Yesid Camacho Torres a quien atacaron frente a un gimnasio. Gabriel Hidalgo Reyes, la persona que aceptó los cargos, fue el primero en disparar a la víctima.

De acuerdo con la Policía, una vez cometido el ataque, los dos delincuentes huyeron en una motocicleta que robaron a un domiciliario; tomaron la vía que conduce hacia Puente Nacional, pero se quedaron sin gasolina. Luego, fueron capturados a la medianoche.

La justicia les imputó cargos por homicidio agravado; tentativa de homicidio; porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.