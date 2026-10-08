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08 oct 2026 Actualizado 12:03

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Bucaramanga

Vandalizaron escultura del maestro Ramírez Villamizar en la Universidad Industrial de Santander, UIS

La afectación de la obra de arte se produjo en medio de protestas por los tres años del conflicto entre Palestina e Israel.

Escultura de Ramírez Villamizar en la UIS

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Estamentos de la Universidad Industrial de Santander, UIS denunciaron un nuevo “ataque a las obras artísticas y culturales” en el campus principal de la institución en Bucaramanga.

El hecho ocurrió en una jornada de protesta organizada por un grupo de personas que reclamaban el cese de los ataques de Israel contra Palestina en el tercer aniversario del conflicto desatado por una incursión sangrienta de Hamas.

“Supuestos estudiantes de Humanidades de la UIS dañaron la famosa escultura Lección de Geometría del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, que da la bienvenida a los visitantes en la ciudad universitaria”, indicaron fuentes de Caracol Radio.

Durante la jornada de protesta, los manifestantes afectaron el componente metálico de la obra del maestro pamplonés.

Escultura de Ramírez Villamizar en la UIS

Escultura de Ramírez Villamizar en la UIS

Escultura de Ramírez Villamizar en la UIS

Escultura de Ramírez Villamizar en la UIS

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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