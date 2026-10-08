Tres homicidios en Bucaramanga: dos en el mirador del embalse de Tona y otro al norte de la ciudad

Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego este miércoles 7 de octubre en el sector El Mirador, en inmediaciones del embalse de Tona y otro murió en la vía Bucaramanga a la costa, sector de los Colorados, luego de recibir multiples disparos; elevando a tres los homicidios registrados en menos de 24 horas en la capital de Santander.

De acuerdo con las autoridades hacia las 12:20 del mediodía, ciudadanos alertaron sobre la presencia de dos cuerpos sin vida en este sector. Al lugar llegaron unidades del GOES, SIJIN y CTI para realizar la inspección.

Una de las víctimas fue identificada como Miguel Ángel Henao Rueda, de 18 años, oriundo de Girón. El joven presentaba dos heridas provocadas con arma de fuego.

Henao Rueda tenía varios antecedentes registrados, entre ellos una denuncia por intimidación con arma de fuego, lesiones personales, hurto y un proceso por homicidio agravado.

La segunda víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, también presentaba una herida por arma de fuego, en este caso en la región del ojo izquierdo. Por ahora, las autoridades desconocen quiénes fueron los responsables y cuáles serían los móviles del doble homicidio.

Lea también: Río Carare en Santander pierde navegabilidad: campesinos buscan alternativas para sacar sus cosechas

A este doble homicidio se sumó el asesinato de Daniel Santiago Chanagá, ocurrido también en Bucaramanga, quien fue atacado con arma de fuego luego de ser citado a encontrarse con otra persona. Según un testigo, dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon cuando se desplazaba como pasajero, por la vía nacional Bucaramanga a Rionegro, sector de los moteles en los Colorados.

Así, son tres homicidios registrados en menos de 24 horas en Bucaramanga, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.