La Oficina de Pasaportes realizará jornada especial en la Universidad Industrial de Santander, UIS

La estrategia ‘Pasaporte a la U’ llegará este sábado 10 de octubre a la Universidad Industrial de Santander (UIS) como parte de una iniciativa de la Gobernación de Santander para acercar los servicios institucionales a la comunidad universitaria.

Miguel Lozano, Coordinador de la Oficia de Pasaportes, explicó “La jornada se desarrollará desde las 2:00 p.m a 5:00 p.m en la Casona La Perla, en el marco de la segunda edición del Festival del Egresado de la UIS. Allí, estudiantes, profesores, personal administrativo y egresados podrán adelantar el proceso de asignación de citas para el trámite de este documento”.

La estrategia busca facilitar el acceso al servicio y reducir los desplazamientos de los ciudadanos hasta la sede principal de la Oficina de Pasaportes, ubicada en el Centro Comercial Cacique.

Una vez asignada la cita, los beneficiarios podrán continuar con el proceso correspondiente en la oficina principal. La entidad recordó que el valor del pasaporte es de $300.300 y que quienes presenten el certificado electoral vigente podrán acceder a un 10 % de descuento.