Floridablanca reporta 41 homicidios este año y pone a circular carro valla con los más buscados

El municipio de Floridablanca en Santander registra 41 homicidios en lo corrido de 2026, según informó el secretario del Interior, Andrés Ardila, quien señaló que las autoridades mantienen operativos para contener los hechos violentos y combatir a las estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana de Bucaramanga.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía y la Policía Nacional, entre el 75% y el 80% de los homicidios estarían relacionados con ajustes de cuentas entre organizaciones dedicadas, principalmente, al tráfico de estupefacientes y otros delitos.

“Lo que estamos realizando nosotros como administración municipal es llevar operativos de control y vigilancia, operativos mixtos, Plan Avispa y planes conjuntos con el Ejército y la Policía”, señaló Ardila.

Como parte de la estrategia de seguridad, la administración municipal anunció una inversión en tecnología que contempla 42 nuevos puntos de vigilancia y más de 140 cámaras, algunas con sistemas de reconocimiento facial. Con esta ampliación, Floridablanca tendría alrededor de 450 cámaras de seguridad.

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Además, se pondrá en funcionamiento un centro de monitoreo en el sector de Papi Quiero Piña, donde, según el secretario, tres policías estarán encargados de hacer seguimiento a las cámaras y apoyar la prevención del delito.

Andrés Ardila también destacó una reducción del 37% en los casos de extorsión y una disminución de los hechos de violencia intrafamiliar. En este último caso, recordó que el municipio cuenta con una casa refugio para mujeres víctimas de violencia, donde reciben acompañamiento psicosocial y apoyo para fortalecer su autonomía económica.

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La Alcaldía de Floridablanca también anuncia la puesta en circulación, desde hoy jueves 8 de octubre, de un carro valla que recorrerá diferentes sectores del municipio con las fotografías y alias de los delincuentes más buscados.

La administración espera que la ciudadanía ayude a entregar información que permita ubicarlos, según el secretario, se ofrecerán recompensas por información que permita ubicar a personas vinculadas con organizaciones criminales, así como a quienes porten armas de fuego ilegalmente o estén relacionados con expendios de estupefacientes.

Las autoridades habilitaron las líneas 123, la Fiscalía y los números 314 358 7212 y 314 361 7586 para recibir información de manera reservada.