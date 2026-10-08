Directriz del Gobierno limita viajes y eventos con vuelos económicos y dinero reembolsable

Consejo de Ministros en Barranquilla / Presidencia de la República

Hay una nueva directriz presidencial que pone reglas para los encuentros, viajes y eventos, de manera que resulten mínimos y plenamente justificados.

Se trata de la Circular 06 de 2026, en la que el Gobierno señala que hay que dar prelación a la virtualidad ante cualquier evento, los vuelos deben ser con tarifa económica y el dinero sobrante debe ser reembolsable.

La Circular 06 de 2026 exige que todas las comisiones al exterior deben contar con autorización del Despacho Presidencial, los tiquetes deben ser comprados con tarifa económica, los sobrantes reembolsarse y el decreto sobre la salida del país deberá radicarse con 5 días hábiles de antelación.

Se procurará limitar al máximo, entre otros aspectos, el contenido, la extensión, el tamaño y los medios de comunicación utilizados, con el fin de garantizar la mayor austeridad en el gasto y una reducción efectiva de los costos.

“Limitar al máximo contenido, la extensión, el tamaño y los medios de comunicación utilizados, con el fin de garantizar la mayor austeridad en el gasto y una reducción efectiva de los costos”, dice la circular.

​Prohíbe usar dinero público para autopromoción, marcas de gobierno o pauta de funcionarios, incluidos recursos de emergencias. Solo permite usarlo para campañas normativas cuando sean normativas, educativas o de interés general como salud, seguridad vial y edictos.

Todo esto en cumplimiento del plan de austeridad del gobierno de Abelardo De La Espriella.