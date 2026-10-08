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08 oct 2026 Actualizado 16:20

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6AM W6AM WPolítica

Debate: ¿Es acertado el cambio del Gobierno en la concepción en temas de derechos sexuales?

Debate: ¿Es acertado el cambio del Gobierno en la concepción en temas de derechos sexuales?

Debate: ¿Es acertado el cambio del Gobierno en la concepción en temas de derechos sexuales?

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El activista Jonathan Silva y el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, debatieron en los micrófonos de 6AM W acerca del cambio de rumbo que dio el Gobierno Nacional sobre temas de salud sexual" y “derechos sexuales”.

Escuche el debate completo aquí:

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00:00:0015:52
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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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