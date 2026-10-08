Debate: ¿Es acertado el cambio del Gobierno en la concepción en temas de derechos sexuales?
Debate: ¿Es acertado el cambio del Gobierno en la concepción en temas de derechos sexuales?
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El activista Jonathan Silva y el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, debatieron en los micrófonos de 6AM W acerca del cambio de rumbo que dio el Gobierno Nacional sobre temas de salud sexual" y “derechos sexuales”.
Escuche el debate completo aquí:
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...