Santa Marta será escenario de un acto de reconocimiento por el caso Ricardo Villa Salcedo y Familia
El Estado colombiano realizará un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad relacionado con el Caso N.º 15.667, resultado de un proceso jurídico que la familia Villa llevó hasta instancias internacionales.
Santa Marta
Este viernes 9 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Teatro Santa Marta, se realizará el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad relacionado con el Caso N.º 15.667, “Ricardo Villa Salcedo y Familia”.
El acto constituye un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, luego del homicidio de Ricardo Villa Salcedo, ocurrido el 23 de diciembre de 1992.
Tras años de búsqueda y persistencia, la familia Villa logró llevar el caso a instancias internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, escenario en el que el caso fue admitido y posteriormente permitió avanzar hacia la suscripción de un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado colombiano y la familia Villa, representada por sus integrantes, con la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el Ministerio de Justicia.
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La ceremonia contará con la presencia del Ministro de Justicia, Iván Cancino; el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España; el Director Ejecutivo de la Corporación Ricardo Villa Salcedo, Ernesto Villa, así como integrantes de la familia Villa, entre ellos sus hijos, hermanos y su esposa, Sara Sánchez.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...