Santa Marta será escenario de un acto de reconocimiento por el caso Ricardo Villa Salcedo y Familia/ Ernesto Villa.

Santa Marta

Este viernes 9 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Teatro Santa Marta, se realizará el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad relacionado con el Caso N.º 15.667, “Ricardo Villa Salcedo y Familia”.

El acto constituye un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, luego del homicidio de Ricardo Villa Salcedo, ocurrido el 23 de diciembre de 1992.

Tras años de búsqueda y persistencia, la familia Villa logró llevar el caso a instancias internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, escenario en el que el caso fue admitido y posteriormente permitió avanzar hacia la suscripción de un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado colombiano y la familia Villa, representada por sus integrantes, con la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el Ministerio de Justicia.

Le puede interesar:

Comerciantes y representantes de Air-e Intervenida recorrieron el Centro Histórico de Santa Marta

La ceremonia contará con la presencia del Ministro de Justicia, Iván Cancino; el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España; el Director Ejecutivo de la Corporación Ricardo Villa Salcedo, Ernesto Villa, así como integrantes de la familia Villa, entre ellos sus hijos, hermanos y su esposa, Sara Sánchez.