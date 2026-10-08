Inició la recuperación de la casa Madame Agustine en Santa Marta

Santa Marta

La Casa Madame Agustine, ubicada en el Centro Histórico de Santa Marta y uno de los inmuebles representativos del patrimonio arquitectónico, comenzó un proceso de recuperación que busca darle una nueva función sin perder su valor histórico.

Según la información entregada por la alcaldía, el inmueble será acondicionado para convertirse en la sede de la Secretaría Técnica de la Alianza de Ciudades de América Latina, España y Portugal, en una intervención que cuenta con el acompañamiento de la CAF.

“Seguimos avanzando en la transformación de nuestro Centro Histórico, de la mano de la CAF. Comenzamos con la recuperación de la Casa Madame Agustine, un inmueble que hace parte de nuestra historia y que ahora tendrá una nueva vida como sede de la Secretaría Técnica de la Alianza de Ciudades de América Latina, España y Portugal”, dijo el alcalde, Carlos Pinedo.