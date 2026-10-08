Murió en Bogotá Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena

El exgobernador del Magdalena Juan Carlos Vives Menotti falleció en la tarde de este jueves 8 de octubre en Bogotá, según reportes conocidos. El dirigente se encontraba hospitalizado en la Clínica del Country, donde murió rodeado de sus familiares.

Vives Menotti tuvo una amplia trayectoria en el sector público. Gobernó el departamento del Magdalena entre 1998 y 2000 y también se desempeñó como congresista, viceministro del Interior y de Justicia y director de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Asimismo, estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Era hijo del excongresista José Ignacio Vives y de Silena Menotti de Vives. Su fallecimiento representa una noticia relevante para la vida política del Magdalena, departamento en el que desarrolló parte importante de su carrera pública.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte ni se conocen detalles oficiales sobre sus exequias.