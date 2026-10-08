Más de 1.000 familias afectadas por falta de agua en zona rural de Barrancabermeja, Santander

Más de 1.000 familias de la zona rural de Barrancabermeja están afectadas por la falta de agua en medio de las condiciones climáticas que atraviesa el distrito. La situación se presenta en más de 13 veredas, donde las comunidades enfrentan dificultades para abastecerse de agua para consumo humano.

La emergencia llevó a la Alcaldía de Barrancabermeja a declarar la calamidad pública. Como parte de las medidas de atención, la Dirección de Gestión del Riesgo puso en marcha una campaña para recolectar aproximadamente 200.000 litros de agua potable y distribuirlos entre las familias afectadas.

La idea es recibir donaciones de ciudadanos y empresas. Para llevar el agua hasta las comunidades rurales, se contará con la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y otros actores del distrito.

Por ahora, no se ha precisado cuánto tiempo tomará reunir los 200.000 litros ni cuándo comenzará la distribución de las donaciones.

Las personas interesadas en contribuir pueden entregar agua potable en presentaciones de cinco litros o más. Los envases deben estar sellados y contar con registro sanitario vigente.

Las donaciones se reciben en la Dirección de Gestión del Riesgo, ubicada en el segundo piso del edificio Súper Estrellas, en Barrancabermeja. La campaña hace parte de las acciones anunciadas para atender a las comunidades rurales afectadas por la falta de agua, mientras continúa vigente la declaratoria de calamidad pública en el distrito.