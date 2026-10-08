Denuncian rebosamientos de aguas residuales en varios barrios de Santa Marta

La calle 9 con carrera 7, en el sector de Pescaíto, permanece afectada por el rebosamiento de aguas residuales, según denuncian residentes. Foto: Caracol Radio

Los rebosamientos de aguas residuales vuelven a generar preocupación en diferentes sectores de Santa Marta. El concejal Howard Escárraga llevó la problemática al Concejo Distrital y aseguró que persisten dificultades en barrios donde, según indicó, los habitantes han presentado solicitudes y PQR para pedir atención a los vertimientos.

Uno de los sectores mencionados es El Parque, donde el cabildante aseguró que se han solicitado mantenimientos sin obtener una respuesta efectiva.

Le puede interesar: Alcalde Pinedo respondió al anuncio de De la Espriella sobre solución para el agua de Santa Marta

“Han hecho solicitudes, han colocado PQR y hacen caso omiso a los mantenimientos de esos vertimientos de aguas residuales”, afirmó Escárraga.

El concejal también señaló situaciones similares en Bastidas, Alto Bellavista, Chimila 1 y Chimila 2, y anunció que presentó una proposición para realizar un control político al gerente de ESSMAR, con el propósito de conocer cuáles serán las soluciones frente a los rebosamientos.

Pero la problemática también ha sido denunciada de manera reiterada en Pescaíto, específicamente en la calle 9 con carrera 7, donde residentes aseguran que una alcantarilla se rebosa prácticamente a diario.

De acuerdo con la comunidad, los malos olores se intensifican durante el mediodía y estarían afectando tanto a quienes viven en el sector como a establecimientos comerciales.

“Todos los días tenemos que soportar el fuerte olor. Es más fuerte a medio día y está enfermando a la gente. Es lo que respiramos a diario, no hay día que esa alcantarilla no se rebose”, denunció Cecilia Cañas, residente del sector.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes piden una intervención que permita identificar las causas de los rebosamientos y evitar que las aguas residuales continúen afectando las condiciones sanitarias y la actividad comercial de estos sectores.

Escárraga insistió en la necesidad de que ESSMAR explique las medidas que está adoptando y cuestionó que, pese a los controles realizados desde el Concejo, continúen presentándose estos episodios.

“Ya estamos cansados de tanto hacer control político y no vemos soluciones al rebosamiento de aguas residuales”, manifestó el concejal.