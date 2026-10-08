Policía descarta explosivos en puente Murillo de Barranquilla

Las autoridades dieron paso libre sobre el puente Murillo con Circunvalar, al garantizar zona segura tras una inspección en los alrededores de la estructura, en donde apareció una bandera alusiva al ELN.

La movilidad fue restablecida antes de las 6:00 de la mañana, luego del cierre preventivo mientras la Policía adelantaba los actos urgentes en la zona.

En redes sociales se observan fotografías con la bandera instalada en uno de los costados del puente, generando temor entre quienes pasaban por el sitio.

La general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que individuos dejaron sobre el puente la bandera y un cilindro.

“Al verificar los elementos, no poseen artefactos explosivos”, señaló la uniformada.

Las autoridades anunciaron que buscan identificar a los responsables del hecho.

El sistema de transporte masivo Transmetro, también informó que retomó sus rutas habituales sobre la troncal, tras la luz verde de las autoridades.

La policía había informado que ​unidades hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área, con el fin de garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes.

“Las autoridades se encuentran estableciendo las circunstancias de lo ocurrido”, señaló la institución.