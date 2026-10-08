“Corte Constitucional debe mantener el reconocimiento de los derechos reproductivos”: Mauricio Toro

En las últimas horas, durante la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia presentó su posición sobre siete resoluciones que habría apoyado en las que se involucran temas de género. En ella, el país se desmarcó de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos”, además, limitó la interpretación del concepto de género y de términos como discriminación interseccional y racismo estructural.

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En el marco de esta discusión, en el programa 6AM W de Caracol Radio habló el representante, Mauricio Toro.

“Es una locura porque lo que está haciendo Colombia, nos deja a nosotros en el marco internacional junto a países como Pakistán, como Irán, como Rusia, que prefieren no hablar de derechos sexuales y reproductivos en un país como el nuestro donde hay 66.000 embarazos en menores de edad. Por lo que pretender dejar de hablar de derechos sexuales y reproductivos es peligroso, es muy dañino para la juventud, es muy dañino para la educación y para el futuro”, afirmó el representante, Toro.

¿Qué herramientas hay para evitar que esto se materialice?

“Lo primero es que la Corte Constitucional en Colombia mantenga su firmeza en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las poblaciones diversas y de las negritudes. Yo creo que ese es un consenso que como sociedad hemos avanzado y allí no se puede retroceder a pesar del intento de personas como Jonathan Silva”, agregó que la Corte Constitucional ha demostrado ser garantista en temas de derechos.

Indicó que esto va en contra vía de derechos y discusiones que Colombia ya ha dado.

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