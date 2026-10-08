Profesor en Universidad de Cornell sobre agresiones sexuales en el campus: “muchas mujeres temen”
Estos casos tomaron relevancia luego de que la exestudiante de Cornell Jane Doe presentara una demanda civil contra la institución.
Profesor en Universidad de Cornell sobre agresiones sexuales en el campus: “muchas mujeres temen”
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Paul Ortiz, profesor de Historia Laboral en la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales, dialogó con 6AM W sobre el voto que están impulsando los maestros de la Universidad de Cornell por el manejo que la institución le ha dado a las denuncias de agresión sexual.
“Es un problema de asalto sexual que hay en la Universidad de Cornell. Muchas mujeres estudiantes han llegado a mí para hablar de casos sexuales en el campus y muchas de ellas temen denunciar al no ser tomadas en serio”, afirmó.
Señaló que esta situación se está saliendo de control dentro del campus, porque ya no se está ayudando los estudiantes a crecer intelectualmente, además de que se los está incentivando a que consuman bebidas alcohólicas desde que son menores de edad.
Estos casos tomaron relevancia luego de que la exestudiante de Cornell Jane Doe presentara una demanda civil contra la institución y otras personas por presunta violación grupal en su contra.
Precisamente, Ortiz mencionó que el caso de Jane Doe permitió que se abra la discusión sobre el asalto sexual contra mujeres, no solo en Cornell, sino en todas las universidades.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...