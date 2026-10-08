Colombiano que intentó abrir puerta de un avión está desaparecido en Alemania

La familia de Carlos Andrés Quiroga Díaz busca establecer su paradero en Alemania luego de que el colombiano protagonizara un episodio durante el vuelo LH543 de Lufthansa, que cubría la ruta Bogotá–Frankfurt, y posteriormente fuera trasladado a un centro psiquiátrico.

Según relató su esposa, Natalia Escobar Mora, Carlos viajaba de regreso a Alemania el domingo en la noche y debía continuar desde Frankfurt hacia Hamburgo, donde reside y trabaja.

Durante el trayecto habría intentado abrir una de las puertas de emergencia del avión, situación que obligó a pasajeros y tripulantes a intervenir para controlarlo.

Le puede interesar: Merz defiende en Kiev la respuesta europea frente a los ataques híbridos de Rusia

Familia perdió contacto con él tras su llegada a Frankfurt

Desde que Carlos salió de Colombia, su esposa asegura que no volvió a recibir llamadas ni mensajes. Tampoco su madre ni otros integrantes de la familia lograron comunicarse con él.

La información que recibieron posteriormente indicó que, tras aterrizar en Frankfurt, Carlos fue trasladado a una clínica psiquiátrica. Sin embargo, la Policía alemana les informó después que había sido dado de alta.

“Nos dijeron que él ya había salido de esa clínica, que estaba bien y que no necesitaba estar en ese lugar”, contó Natalia.

Desde ese momento, la familia asegura que no ha podido determinar dónde se encuentra ni ha vuelto a tener contacto directo con él.

Más información: El canciller Friedrich Merz promete mantener el gobierno por el “futuro democrático” de Alemania

Había sufrido episodios de ansiedad antes del viaje

Natalia explicó que Carlos venía atravesando problemas de ansiedad y ataques de pánico desde antes de regresar a Colombia.

Días antes había sufrido un accidente automovilístico en Hamburgo que, según su esposa, estuvo relacionado con uno de estos episodios. Tras recibir atención médica en Alemania, decidió viajar a Colombia para reunirse con su familia.

Durante su estadía en Neiva mostró una mejoría y, según Natalia, buscaba constantemente su compañía.

Carlos incluso le pidió que viajara con él nuevamente a Alemania, pero ella decidió permanecer en Colombia por compromisos laborales.

Más información: La extrema derecha alemana AfD avanza con fuerza en elecciones regionales

Regresó a Alemania para regresar a su trabajo

Al considerar que se encontraba en mejores condiciones, la familia decidió comprarle un pasaje para regresar a Alemania la noche del domingo.

Según su esposa, Carlos consideraba necesario volver a Hamburgo porque debía reincorporarse a su trabajo y su empresa desconocía que había viajado temporalmente a Colombia.

El hombre viajó únicamente con la ropa que llevaba puesta, una guitarra, un morral negro y una chaqueta azul.

Carlos es guitarrista y hace parte de una banda en Alemania, pero, de acuerdo con su familia, sus compañeros tampoco han reportado contacto reciente con él.

Le puede interesar: Incendios han afectado 4.024 hectáreas en 28 municipios del Huila

Su esposa viajó a Alemania para buscarlo

Ante la falta de información, Natalia y otros familiares decidieron viajar a Alemania para intentar reconstruir personalmente los últimos movimientos de Carlos.

El caso también fue puesto en conocimiento de la Embajada de Colombia y de una asistente social vinculada con la representación diplomática.

La familia insiste en que su prioridad es establecer dónde se encuentra Carlos y confirmar que esté a salvo.

Carlos Andrés Quiroga tiene 33 años y es oriundo de Neiva. Sus familiares esperan que las autoridades colombianas y alemanas puedan ayudarles a determinar qué ocurrió después de que abandonara el centro médico en Frankfurt.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: