Air-e informó que denunciará a usuario señalado de atropellar a dos técnicos en Barranquilla

Una denuncia penal será presentada por Air-e Intervenida contra un usuario señalado de atropellar de manera intencional a un técnico de la compañía durante un procedimiento de inspección realizado en el norte de Barranquilla.

El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio La Concepción, a la altura de la calle 76 con carrera 71, donde personal de la empresa adelantaba una revisión debido a reiteradas anomalías en la lectura del servicio, que, según Air-e, indicaban posibles alteraciones en los consumos de energía.

De acuerdo con la empresa, durante el procedimiento una de las personas que se encontraba en el predio habría iniciado una agresión verbal contra uno de los operarios y posteriormente lo habría atacado físicamente con una piedra. Luego, esta persona habría llamado a un familiar, quien llegó al lugar en un vehículo que posteriormente habría sido utilizado para atropellar a uno de los técnicos.

La empresa anuncia acciones legales

El agente especial de Air-e, Ramiro Castilla Andrade, señaló que las autoridades ya tienen conocimiento del caso y aseguró que la compañía adelantará las acciones legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

“Rechazamos contundentemente este tipo de actos que atentan contra los trabajadores y contratistas de la empresa, que solo cumplen con su deber amparados en la ley. Esperamos la pronta recuperación de Darío Romero y Yaceth Conrado, quienes fueron internados en una clínica en el norte de la ciudad ante este lamentable hecho que debe ser rechazado por las autoridades y la comunidad en general”, dijo.

La empresa indicó que solicitará a las autoridades analizar la utilización del vehículo en el hecho, con el propósito de establecer las medidas legales que correspondan. Mientras tanto, los responsables son objeto de identificación por parte de las autoridades.