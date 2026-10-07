Crimen de John Calzones: Capturan a la segunda persona involucrada en el atentado

Se trata del hombre que habría transportado al menor de edad que disparó contra el exalcalde de Yopal. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que en la ciudad de Tunja (Boyacá) fue capturada la segunda persona que habría participado en la planeación y ejecución del atentado en el que murió el exalcalde de Yopal (Casanare), John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’.

Según se conoció, el operativo se realizó entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de la Policía Nacional.

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El crimen de ‘John Calzones’ ocurrió el pasado 29 de septiembre, en una finca de propiedad de la víctima, ubicada en zona rural de Yopal.

“En el procedimiento le fue incautado un teléfono celular y dos tarjetas Sim Card. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados esta persona presuntamente movilizó al menor de edad que habría ejecutado la acción armada”, señaló la Fiscalía.

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Se espera que en las próximas horas un fiscal de la Seccional Casanare presente al capturado ante un juez de control de garantías y le impute los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Menor de 17 años confesó que disparó contra exalcalde ‘Jhon Calzones’

El menor de 17 años que habría disparado en varias oportunidades contra el exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, admitió su responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado 29 de septiembre.

Ante un juez de Control de Garantías, una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor los aceptó.

“El joven se habría trasladado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, y disparado en varias oportunidades contra la víctima. Posteriormente, intentó escapar a bordo del vehículo, pero un accidente frustró la huida, así que fue retenido por la comunidad y entregado a unidades de la Policía Nacional. Entre tanto, el exalcalde fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas recibidas”, explicó la Fiscalía.

John "Calzones". Foto: Fiscalía. Ampliar John "Calzones". Foto: Fiscalía. Cerrar

Según se conoció en la investigación, el homicidio del exalcalde habría sido ordenado por un privado de la libertad.

Sin embargo, avanzan las actividades de policía judicial para identificar otras hipótesis sobre este caso.

El adolescente deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, según lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).