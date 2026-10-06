Listado de documentos para viajar con mascotas 2027: Todo lo que exigen las aerolíneas y aeropuertos. Getty Images

El pasado 30 de septiembre de 2026 se conoció en Bogotá el caso de dos perros que fueron abandonados en el aeropuerto internacional El Dorado por una pareja que, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), provenía de Miami y había hecho escala en la ciudad, antes de llegar a Cali.

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Según el director del instituto, Antonio Hernández Llamas, los viajeros no tenían la documentación requerida al pasar por el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y decidieron continuar con el trayecto dejando a sus mascotas.

Ante estos hechos y otros similares que se han registrado en la terminal aérea, desde la Alcaldía Mayor y el IDPYBA hicieron un llamado para que las personas que viajen con animales de compañía revisen con tiempo y a cabalidad todos los requisitos correspondientes, tanto por las autoridades, aerolíneas y países de destino.

Listado de documentos para viajar en avión con mascotas 2027

Para vuelos nacionales, estos son los requisitos y documentación esencial para viajar con mascotas:

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Carné de vacunación vigente firmado por un veterinario. La mascota debe tener más de 4 meses de edad. Algunas aerolíneas exigen también que sea visible el número de matrícula profesional del veterinario.

firmado por un veterinario. La mascota debe tener más de 4 meses de edad. Algunas aerolíneas exigen también que sea visible el número de matrícula profesional del veterinario. Para perros de soporte emocional y servicio , se deben presentar los certificados correspondientes según la aerolínea, por un profesional de salud mental y por entidades de homologación avaladas, como la Asociación Colombiana de Zooterapia (ACZOA).

, se deben presentar los certificados correspondientes según la aerolínea, por un profesional de salud mental y por entidades de homologación avaladas, como la Asociación Colombiana de Zooterapia (ACZOA). Realizar con la aerolínea la solicitud del servicio de viaje con mascotas y validar, según las condiciones de espacio y manejo de cada empresa, si el animal puede viajar en bodega o en cabina. Aplica el costo del servicio adicional.

Tenga en cuenta que no se requiere certificado sanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para viajes dentro de Colombia.

¿Qué piden las aerolíneas y el ICA para viajes internacionales con mascotas desde y hacia Colombia?

De acuerdo con el manual publicado por el ICA, los siguientes son los requisitos que exige la entidad para viajar con mascotas fuera del país y para ingresar con ellas.

Para salir de Colombia con mascotas

Estar registrado en el Sistema de Información Sanitaria para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP). Tener el carné de vacunación al día y un certificado de salud expedido por un médico veterinario zootecnista registrado ante el ICA. Estos documentos los debe cargar el profesional al SISPAP. Recibir en el correo la solicitud de inspección del ICA y enlace para el pago vía PSE. Acudir a la oficina del ICA en el aeropuerto para la inspección física y documental obligatoria y así obtener el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS).

El ICA recomienda preparar estos documentos y trámites dentro de los cinco días previos al viaje. Tenga en cuenta también las políticas internas de cada aerolínea, así como los cupos libres y demás requerimientos adicionales.

Vale la pena también contactar a la embajada o consulado del país al que viaja para conocer normas adicionales como microchip o pruebas de titulación de anticuerpos, sugiere la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para ingresar a Colombia con mascotas:

El ICA señala que las personas que lleguen a Colombia con mascotas desde el extranjero deben adelantar el siguiente procedimiento antes del vuelo:

Registrarse como usuario ICA en el portal del SISPAP. Realizar la solicitud del certificado CIS en SISPAP. Diligenciar los datos de pasajero y la mascota y pagar el trámite en línea. Imprimir la solicitud CIS y comprobante de pago (se pedirán al ingreso al país). Al llegar a la oficina del ICA en el aeropuerto o paso fronterizo, se verificarán los documentos antes mencionados (solicitud y comprobante de pago CIS y carné de vacunación), además del certificado sanitario del país de origen para la expedición definitiva del CIS.

En caso de incumplir con los requisitos u obtener una valoración negativa del estado de salud, la entidad puede proceder, según el caso, con medidas como la retención, cuarentena domiciliaria o reembarque.

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