Fenómeno del Niño: La Procuraduría anunció nuevas medidas de ahorro de agua y energía en sus sedes

Colombia

El procurador general Gregorio Eljach emitió una circular el pasado 02 de octubre de 2026, en la que se promueven nuevas medidas para el ahorro y el uso eficiente de energía y agua. Esta medida estará en vigencia tanto en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación como en las otras sedes territoriales.

El fenómeno de El Niño en el país

La entidad realizó este llamado ante la llegada del fenómeno de El Niño en el país, destacando el seguimiento sobre la política pública de austeridad para el manejo restringido de los servicios públicos, particularmente, de agua y energía eléctrica.

Esto con el propósito de facilitar el seguimiento de sus consumos, ejecutar las acciones previstas en el Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) y adoptar prácticas de ahorro de agua. El plan estará liderado por un gestor energético con el apoyo de la Secretaría General y las dependencias territoriales.

“El ejemplo empieza por casa y nuestros funcionarios deben poner la pauta. No puede ser que vayamos a pregonar por municipios y departamentos que hay que ahorrar, y nosotros mismos no hagamos el esfuerzo por disminuir el consumo de servicios públicos con los riesgos que plantea el fenómeno del niño para el país”, comentó Gregorio Eljach, procurador general.

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Las medidas que serán implementadas

Estás son las instrucciones impartidas por la Procuraduría General de la Nación hacia sus sedes en la Circular 008 del 2 de octubre de 2026:

Uso responsable: Todos los funcionarios deben utilizar responsablemente los equipos y puntos de agua en las sedes. Además de apagarlos después de su uso. Medidas de cumplimiento en sede: Los jefes de dependencia y responsables administrativos deben garantizar el cumplimiento de estas medidas, sin que se afecte la atención al público, la salubridad, la accesibilidad y la seguridad de las instalaciones. El Plan de Gestión Eficiente de la Energía: La Secretaría General en trabajo en conjunto con la División Administrativa deberán coordinar y actualizar el PGEE. Seguimiento de consumo: Será establecido un mecanismo único para recibir los datos de consumo de las sedes de la Procuraduría, en el que se registrará las facturas, el consumo, el valor pagado y las novedades que puedan explicar posibles variaciones significativas. Verificación de los reportes: la Secretaría General realizará la verificación de los reportes energéticos a la Procuraduría General de la Nación y presentará al despacho del procurador general un balance trimestral de las medidas aplicadas, los resultados y las dificultades identificadas.

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