Por envío de cargamentos de cocaína a Países Bajos fue capturado un hombre en Cali

Después de más de dos meses de labores de inteligencia militar, las autoridades capturaron en Cali a alias Andrés, señalado como uno de los principales enlaces en el Valle del Cauca de una red transnacional dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Europa.

De acuerdo con la investigación, alias Andrés estaría encargado de articular parte de la logística para el envío de estupefacientes desde el Valle del Cauca hacia Rotterdam, en Países Bajos, uno de los destinos identificados dentro de las rutas internacionales de esta organización.

Las autoridades establecieron además que la estructura habría utilizado el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que sirve a Cali, como uno de sus puntos de salida para movilizar cargamentos de cocaína hacia mercados europeos, aprovechando conexiones aéreas y redes logísticas.

La operación fue adelantada en zona urbana de la capital vallecaucana. El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones dentro del proceso.

“La captura afecta la capacidad de coordinación de esta red para conectar las operaciones de narcotráfico en el Valle del Cauca con rutas internacionales”, señaló el general Gabriel Andrés Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.