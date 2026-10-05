América de Cali remontó ante Llaneros y se afianzó como líder de la Liga

América de Cali consiguió la victoria frente a Llaneros en Villavicencio y se consolidó como líder de la Liga 2026-II. El conjunto dirigido por David González remontó el marcador en los últimos minutos para llevarse tres puntos importantes en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El equipo local sorprendió al América y abrió el marcador al minuto 17, cuando Francisco Meza conectó un cabezazo que puso en ventaja a Llaneros. Los escarlatas tuvieron dificultades para encontrar espacios en ataque durante buena parte del encuentro, mientras el conjunto de Villavicencio buscaba aprovechar el contragolpe para ampliar la diferencia.

En la segunda parte, América mantuvo la búsqueda del empate y encontró la igualdad al minuto 73. Daniel Valencia recibió un pase de Cabal y venció al arquero rival para cambiar el rumbo del partido. Con el 1-1, Llaneros perdió presencia ofensiva y el equipo vallecaucano comenzó a controlar el ritmo del encuentro.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, América encontró la victoria en el tiempo añadido. Al minuto 90+5, Jeison Guzmán ejecutó un cobro de costado y Cristian Tovar apareció en el área para conectar un cabezazo certero y establecer el 2-1 definitivo.

Con este resultado, América llegó a 27 puntos en 12 partidos disputados y amplió su ventaja en el liderato. Deportivo Cali, por su parte, ocupa la segunda posición con 24 unidades, también con 12 encuentros jugados.

Así, los dos equipos vallecaucanos se mantienen en los primeros lugares de la tabla, en una campaña en la que América busca asegurar su clasificación a los cuadrangulares y seguir en la pelea por el título.