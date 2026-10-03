Más de 300 viviendas afectas tras fuerte vendaval en la Zona Bananera

Magdalena

Un fuerte vendaval impactó a más de cuatro corregimientos del municipio de la Zona Bananera y provocó daños en viviendas y pérdidas para productores agrícolas, afectando el sustento de numerosas familias.

“Nuevamente en el municipio de Zona Bananera se presenta un vendaval. Desde el mes de agosto hasta esta fecha ya van cuatro vendavales que han afectado todo el municipio. El día de ayer fueron afectados los corregimientos de Orihueca, Candelaria, Varela, un sector de Sevilla. Estamos iniciando el nuevo censo de estas afectaciones. Tenemos el despliegue en nuestro municipio de los organismos de socorro, Defensa Civil, Bomberos, los funcionarios de la Administración Municipal haciendo el censo de estas viviendas afectadas”, dijo la alcaldesa de la Zona Bananera, Claret Olaya.

Ayuda de la Gobernación

La Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, acompaña las labores de verificación y atención a las comunidades afectadas por un vendaval registrado en el municipio de Zona Bananera, donde el censo preliminar reporta más de 300 viviendas afectadas, principalmente por pérdida de cubiertas.

De manera articulada trabajan junto con la Alcaldía de Zona Bananera, en la evaluación de los daños y la identificación de las necesidades de las familias damnificadas, con el propósito de contribuir a una atención oportuna y gestionar las ayudas requeridas.