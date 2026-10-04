Magdalena reduce el homicidio y fortalece la ofensiva contra el crimen

Magdalena

La Policía del Magdalena informó que durante septiembre de 2026 se registró una reducción del 38% de los homicidios frente al mismo mes de 2025.

Se conoció que entre enero y septiembre, el departamento registra 198 homicidios en 2026, frente a 223 en el mismo periodo de 2025, lo que representa 25 casos menos y una reducción del 11 %.

La disminución del homicidio se registra en 18 municipios del Magdalena: Cerro de San Antonio, Chivolo, Concordia, El Piñón, Guamal, Nueva Granada, Pivijay, Pedraza, Pijiño del Carmen, Algarrobo, Plato, Remolino, Sabanas de San Ángel, Salamina, San Sebastián de Buenavista, Santa Ana, Zapayán y Zona Bananera.

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“En el Magdalena estamos protegiendo la vida con acciones concretas. Hoy tenemos una reducción del 11 % en los homicidios durante lo corrido del año y del 38 % durante septiembre, son 25 homicidios menos frente al mismo periodo del año anterior, y durante septiembre cuatro municipios no registraron este delito, vamos a mantener esta ofensiva, fortaleciendo nuestra presencia y capacidades en todo el departamento”, dijo el coronel Alexander Eljadue, comandante del departamento de Policía Magdalena.