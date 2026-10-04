Magdalena lanzó temporada de receso escolar con bienvenida a turistas en Santa Marta

Santa Marta

La Oficina de Turismo Departamental y la Central de Transporte de Santa Marta, lideró el lanzamiento de la temporada de receso escolar, con una jornada de bienvenida a los turistas que llegan al departamento para disfrutar de sus atractivos.

El lanzamiento contó con la participación de Anato Caribe, Asotelca Magdalena, Acodrés Magdalena, la Corporación Centro Histórico de Santa Marta, la Policía Metropolitana de Santa Marta, la Oficina de Tránsito Departamental, la Policía de Turismo y aliados del sector como Magic Tour, Taxi Marino y Centro Vida Marina.

Como parte de esta jornada, se realizó el relanzamiento del Punto de Información Turística de la Central de Transporte de Santa Marta, un espacio dispuesto para orientar a los visitantes sobre los principales atractivos, experiencias, servicios y oferta turística del Magdalena, fortaleciendo así la atención y promoción del destino desde uno de los principales puntos de llegada a la ciudad.

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En este marco, presentó la Guía Gastronómica de Santa Marta y el Magdalena, una herramienta gratuita que permite conocer la oferta de restaurantes, menús y precios mediante un código QR.