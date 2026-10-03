Autoridades ambientales unen esfuerzos para controlar el pez león en el Parque Tayrona

Santa Marta

En el marco de las acciones de monitoreo y control de especies invasoras, se realizó una jornada interinstitucional de extracción y control del pez león en el Parque Nacional Natural Tayrona, con la participación de buzos especializados.

La jornada da cumplimiento además a una de las acciones previstas en la sentencia T-606 y el Plan Maestro del Parque Tayrona, que tiene como propósito contribuir al control de las poblaciones de esta especie invasora, que ejerce presión sobre las especies nativas y la biodiversidad marina del área protegida.

Durante las dos inmersiones realizadas en Guachaquita y Cinto fueron encontrados cinco individuos de pez león. El resultado es considerado positivo por el equipo participante, al compararlo con jornadas anteriores en las que se habían registrado entre cinco y siete individuos en un mismo sitio.

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La observación de peces pequeños y una mayor presencia de vida marina durante la inmersión también fue destacada como un indicio favorable de la importancia de mantener las acciones de control de manera constante.