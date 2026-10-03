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03 oct 2026 Actualizado 18:47

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Autoridades ambientales unen esfuerzos para controlar el pez león en el Parque Tayrona

La acción conjunta entre Corpamag, la Fundación CIM Caribe y Parque Natural Nacional Tayrona permitió identificar una disminución en la presencia de esta especie invasora en el sector de Cinto y Guachaquita.

Autoridades ambientales unen esfuerzos para controlar el pez león en el Parque Tayrona/ Corpamag

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En el marco de las acciones de monitoreo y control de especies invasoras, se realizó una jornada interinstitucional de extracción y control del pez león en el Parque Nacional Natural Tayrona, con la participación de buzos especializados.

La jornada da cumplimiento además a una de las acciones previstas en la sentencia T-606 y el Plan Maestro del Parque Tayrona, que tiene como propósito contribuir al control de las poblaciones de esta especie invasora, que ejerce presión sobre las especies nativas y la biodiversidad marina del área protegida.

Durante las dos inmersiones realizadas en Guachaquita y Cinto fueron encontrados cinco individuos de pez león. El resultado es considerado positivo por el equipo participante, al compararlo con jornadas anteriores en las que se habían registrado entre cinco y siete individuos en un mismo sitio.

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La observación de peces pequeños y una mayor presencia de vida marina durante la inmersión también fue destacada como un indicio favorable de la importancia de mantener las acciones de control de manera constante.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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