Distrito de Santa Marta garantiza cobertura del PAE 2027

Santa Marta

Con el fin de garantizar la permanencia escolar y el aporte nutricional para los estudiantes de colegios oficiales de Santa Marta, dede el Distrito se anunció que, para el próximo año, todas las instituciones educativas de la ciudad tendrán acceso al Programa de Alimentación Escolar – PAE.

“Tener un PAE universal fue el compromiso que adquirimos con el Ministerio de Educación; ante la viceministra Gledy María Foliaco Rebolledo logramos gestionar y conseguimos que nos apoyaran con el 90% del Programa de Alimentación Escolar”, afirmó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

Le puede interesar:

Autoridades ambientales unen esfuerzos para controlar el pez león en el Parque Tayrona

Se conoció que, el Gobierno nacional se comprometió a financiar el 90% y el Distrito el 10% en todas las instituciones educativas.