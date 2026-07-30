Aparecieron muertos dos internos que sostenían un encuentro intimo en la cárcel de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de un hecho que conmociona a la cárcel de Ibagué luego que fueran encontrados sin vida los cuerpos de dos internos que habían pactado con autorización del INPEC un encuentro intimo en el bloque 7 del centro de reclusión.

Las primeras informaciones indican que al terminar el tiempo de este encuentro intimo un guardia adscrito al INPEC se acercó a tocar la puerta del sitio, pero no hubo respuesta, al entrar encontró a los dos internos sin vida.

En la inspección realizada a los cuerpos, se les encontró signos de ahorcamiento, versión que deberá ser confirmada por parte de medicina legal que se encargará de realizar la autopsia para determinar la causa del deceso.

Fuentes al interior de la Cárcel de Ibagué revelaron que las personas encontradas sin vida fueron identificadas como Mariana Muñoz Vega, quien se encontraba adscrita al patio 24 que corresponde a las mujeres. Por otra parte, el hombre fue identificado como Jhon Emerson Muñoz Guerrero quien se encontraba recluido en el bloque 3 del centro de reclusión.

Registros periodísticos indican que Jhon Emerson Muñoz Guerrero de 30 años, natural de Purificación Tolima, había sido capturado en varias oportunidades por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación y recaudó el material probatorio que permitirá esclarecer este hecho en el que fueron encontradas dos personas sin vida luego de un encuentro intimo en la cárcel de Ibagué.