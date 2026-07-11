Capturados tres presuntos integrantes de red que extorsionaba con falsas encomiendas

Tres presuntos integrantes de una estructura dedicada a extorsionar ciudadanos mediante la modalidad de falsa encomienda fueron capturados en operativos realizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón y Teusaquillo, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, los detenidos engañaban a las víctimas haciéndoles creer que recibirían encomiendas con dinero en efectivo y objetos de valor enviados desde el exterior. Luego, se hacían pasar por funcionarios de empresas de mensajería o entidades de control para exigirles pagos por impuestos, seguros y trámites necesarios.

Las autoridades confirman que, como parte del engaño, los extorsionistas intimidaban a las víctimas con órdenes de captura o sanciones judiciales. La investigación permitió establecer que las llamadas y mensajes extorsivos eran coordinados desde varias viviendas ubicadas en el sector de Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Con este operativo, las autoridades aseguraron haber afectado una renta criminal cercana a los 75 millones de pesos.

Los tres capturados registran antecedentes por los delitos de extorsión y hurto. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de extorsión agravada.